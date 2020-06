Calciomercato Milan – Gazidis segue un attaccante argentino: ecco chi è

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, più precisamente dal Daily Express, il Milan sarebbe molto interessato a Thiago Almada, talento del Club Atlético Vélez Sarsfield.

Uno dei giovani più promettenti del calcio argentino, l’attaccante Thiago Almada ha esordito in prima squadra l’11 agosto 2018 ad appena 17 anni è riuscito a collezionare subito 16 presenze e segnare 3 gol. Nella stagione in corso, invece, le sue presenze sono 22 e i gol segnati 4. Un giocatore dal gran potenziale seguito non solo dal Milan, ma anche dall’Inter e soprattutto dal Manchester United, che si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore. INTANTO IL MILAN DI MAURIZIO GANZ E’ STATO BEFFATO. ECCO IL MOTIVO, CONTINUA A LEGGERE >>>