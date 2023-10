Coppa Italia, ufficiali le date degli ottavi: Milan in campo il 3 gennaio

Sono ufficiali le date degli ottavi di finale di Coppa Italia, con il Milan che sarà in campo il 3 gennaio 2024

Sebbene ancora non sia stato ufficializzato attraverso un comunicato, dovrebbero cambiare le date della prossima Supercoppa Italiana . Questo ha costretto la Lega Serie A a rivedere l'intero calendario. E, di conseguenza, si sono spostate le date della 19^ e della 21^ giornata di campionato.

Non solo, perché attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha diramato il nuovo calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia. A questo proposito il Milan, che avrebbe dovuto giocare il 10 gennaio 2024, sarà in campo il 3 gennaio. Esattamente una settimana prima.