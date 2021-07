Coppa Italia, a Mediaset i Diritti TV per il prossimo triennio

Clamorosa e storica svolta per la Coppa Italia in televisione: la Rai perde il diritto di trasmetterla. Ecco tutti i dettagli.

Svolta importantissima e storica per quanto riguarda i Diritti TV della Coppa Italia per il triennio dal 2021 al 2024: la coppa nazionale, infatti, non sarà più trasmessa dalla Rai come sempre successo, bensì da Mediaset. Ovviamente le partite saranno completamente in chiaro, ma è molto più importante l'offerta fatta per aggiudicarsi questi diritti: 48,2 milioni di euro all'anno per la Lega. Un'offerta importantissima. Ovviamente, insieme alla Coppa Italia, nel pacchetto è presente anche la Coppa Italia. Di conseguenza, alla Rai restano solo le partite della Nazionale. Un ridimensionamento importante per la rete nazionale, che dal punto di vista calcistico ha perso praticamente ogni esclusiva.