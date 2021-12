Coppa D’Africa, il portavoce della Caf: “Si giocherà regolarmente”

La Coppa D'Africa si giocherà in Camerun regolarmente: a dirlo è il portavoce della Caf nell'intervista alla Gazzetta dello Sport

Nella mattinata di oggi si era diffusa la notiziadi un possibile rinvio della Coppa D'Africa per problemi legati al coronavirus. Non sarà però così: la competizione si disputerà regolarmente. La Caf ha diffuso un comunicato in cui viene ignorato quanto riferito da RMC Sport e si parla delle visite di rito in Camerun e della soddisfazione per l'organizzazione dell'evento.