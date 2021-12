La Coppa d’Africa rischia di non disputarsi: il motivo | Calcio News

La Coppa D'Africa, secondo quanto riferito da RMC Sport, rischia di saltare: Kessie e Bennacer potrebbero essere a disposizione di Pioli

Notizia clamorosa riferita da RMC Sport. La Coppa d'Africa , che dovrebbe iniziare il 9 gennaio, rischia di non disputarti. La CAF (Confederation Africaine de Football) starebbe decidendo se far disputare o meno la competizione visto la situazione relativa al coronavirus.

La situazione è abbastanza complicata. La variante omicron preoccupa e molte società di Premier League sono intenzionate a non dare i propri giocatori alle nazionali, considerando che poi sarebbero sottoposti a un periodo di quarantena che li costringerebbe a essere indisponibile per diverso tempo.

Per questo motivo la CAF sta pensando di rinviare la Coppa D'Africa nel 2022, nella speranza che la situazione relativa alla pandemia migliori. Al momento non c'è ancora alcun comunicato ufficiale, ma la decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve, visto che manca meno di un mese all'inizio del torneo.