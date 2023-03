Coppa d’Africa 2024, le date ufficiali: grave perdita per il Milan

Nella giornata di oggi la Confederazione africana (CAF) ha finalmente annunciato le date per la prossima Coppa d'Africa . Il torneo, programmato in Costa d'Avorio e lungo 4 settimane, inizierà il 13 gennaio 2024, allo stadio Alassane Ouattara di Ebimpe , e si concluderà con la finale l'11 febbraio. Sono già ben cinque le squadra qualificate, tra le quali l' Algeria di Ismael Bennacer e il Senegal di Ballo-Touré , oltre al Marocco , il Sudafrica e, appunto, la Costa d'Avorio , nonché padrone di casa.

Proprio riguardo il centrocampista algerino e il terzino senegalese che iniziano le preoccupazioni in Casa Milan. Difatti, la squadra rossonera rischia di perdere i due giocatori per un intero mese, quello di gennaio, spesso rivelatosi fondamentale per il prosieguo di un cammino vincente in Serie A. Ma non solo, poiché vi è un altro giocatore potenzialmente coinvolto: Yacine Adli.