Conte: “Riapertura degli stadi? Ad oggi è inopportuno”

ULTIME NOTIZIE – Intervenuto a margine della festa de ‘Il Fatto Quotidiano’, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio italiano, ha parlato del tema legato alla riapertura degli stadi in vista della stagione che sta per partire: “Consentire la ripartenza di impianti dove la gente andrebbe a sedersi l’uno di fianco all’altro, al momento è assolutamente inopportuno”, ha dichiarato il Premier.

Pessima notizia, dunque, per le società che in più occasioni hanno provato a mettere pressione al Governo nelle ultime settimane circa l’apertura degli impianti. Ad oggi non sembra essere uno scenario plausibile, se non a capienza molto limitata. La Sampdoria, ad esempio, in occasione dell’amichevole contro l’Alessandria di questa sera ha aperto il Marassi a circa 1000 tifosi.

MILAN-MONZA: LA PROBABILE FORMAZIONE DI STASERA>>>