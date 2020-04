Conte: “Mascherine e distanze fino al vaccino. Forniremo un’applicazione”

ULTIME NEWS – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato oggi in Senato: lungo discorso in cui ha spiegato il piano di Governo in vista della fase 2.

“Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino. Il governo punta al rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti esistenti e di teleassistenza con l’utilizzo delle nuove tecnologie. L’applicazione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi”, ha concluso il premier.

