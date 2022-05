Conference League, Roma campione! Basta Zaniolo per battere il Feyenoord

La Roma di Josè Mourinho si aggiudica la prima edizione della Conference League! Basta il gol di Nicolò Zaniolo per battere il Feyenoord

È terminata da pochi minuti Roma-Feyenoord, prima storica finale della neonata Conference League. Basta un gol di Nicolò Zaniolo al 32^ minuto per portare a casa la coppa. Il trequartista classe 1999 sfrutta benissimo un lancio lungo di Gianluca Mancini e supera il portiere avversario con un tocco sotto dolcissimo. I giallorossi non impattano al meglio il secondo tempo e subiscono una serie di offensive da parte degli olandesi, ma Rui Patricio dice di no in maniera miracolosa. Pochi squilli della Roma, ma il muro tiene fino all'ultimo minuto. Josè Mourinho vince un'altra finale e porta un trofeo europeo alla Roma dopo 61 anni.