Conference League, Leicester-Roma 1-1: Pellegrini non basta, discorso aperto

È terminata da pochi minuti Leicester-Roma, semifinale d'andata di Conference League. Ancora tutto aperto in vista del ritorno per la squadra di José Mourinho, che potrà giocarsi la finale all'Olimpico davanti al proprio pubblico. I giallorossi passano in vantaggio al 15' minuto grazie ad una bellissima incursione del giovane Zalewski, bravissimo poi a servire nello spazio Lorenzo Pellegrini, che buca Kasper Schmeichel con il sinistro.