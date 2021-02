Condò: “Mandzukic? Il Milan è stato reattivo. Sarà utile” | News

Milan, le parole di Condò su Mandzukic

Il giornalista Paolo Condò, in collegamento con Sky Sport 24, ha parlato di Mario Mandzukic e del suo approdo al Milan. Ecco cosa ha detto.

"Mandzukic? L'ho visto promettente, anche se è stato utilizzato per brevi momenti. Lui e Ibrahimovic mi sembrano due giocatori alternativi, la seconda punta deve essere Leao. Aver la possibilità di sostituire Ibra, ad esempio nelle due gare con la Stella Rossa, con un attaccante di comprovata esperienza internazionale è importante. Il Milan è stato reattivo a gennaio, facendo investimenti per provare a mantenere il primo posto senza rinunciare all'Europa League. Se prendi uno come Mandzukic ammetti grande importanza anche per l'Europa League".