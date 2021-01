Condò: “ll ritorno di Ibrahimovic al Milan è la storia dell’anno” | News

Ultime Notizie Milan News: Condò parla di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic è tornato, e lo ha fatto alla sua maniera, cioè tornando ad essere decisivo. Ormai la regolarità di Ibra non stupisce più. Cinque doppiette in questo campionato, per un totale di 12 gol segnati. Ibrahimovic tra l’altro ha segnato anche su calcio di rigore, mettendosi alle spalle gli errori precedenti.

Insomma, un rientro perfetto, certificato anche dai numeri. Zlatan, infatti, viaggia al ritmo impressionante di un gol ogni 52 minuti. Lukaku segna una rete ogni 104 minuti, Cristiano Ronaldo una ogni 79. A parlare dell'attaccante del Milan anche il giornalista Paolo Condò: "Non so come finirà, ma il ritorno di Ibra al Milan è la storia dell'anno".