Condò: “Donnarumma e Raiola in disaccordo, non si può andare avanti”

Paolo Condò, noto opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del rinnovo di Donnarumma e del rapporto con Mino Raiola. Ecco perché i due non possono più collaborare: "Intervistai Donnarumma nel 2018, prima dell'Europeo Under 21 e prima della polemica. In quella intervista gli chiesi del suo futuro e lui mi disse che aveva detto a Raiola di restare al Milan perché quella era la sua squadra. Ci furono grandi discussioni ma andò a finire così. Non so se sia cambiata la sua opinione, può essere però ho la sensazione che si sia creata una società che è difficile da mandare avanti tra un giocatore che vuole restare e un procuratore che sta cercando di tirare fuori il massimo in una situazione in cui non ha l'arma finale di portarlo via. Sarei curioso di capire se nelle trattative per Ibrahimovic parlino anche di Donnarumma e degli altri contratti e se ci siano incastri".