CONCEICAO sul MERCATO: “Tra PUNTA, MEDIANO e DIFENSORE scelgo…”. JUVENTUS-MILAN, c’è PULISIC?

Sérgio Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan: ecco l'analisi di Stefano Bressi

Sérgio Conceicao, allenatore rossonero, nella giornata odierna ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Juventus-Milan, gara valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025, nel consueto appuntamento con la conferenza stampa alla vigilia. Il lusitano ha affrontato tanti temi importanti. Innanzitutto la decisione finale su un big del calibro di Christian Pulisic per questo importantissimo incontro, ma anche il calciomercato. Se volete saperne di più cliccate qui sotto, dove troverete il video del nostro Stefano Bressi, presente a Milanello.