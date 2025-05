Conceicao lascia il Milan, ma non l’Italia: una squadra di Serie A su di lui

Conceicao aveva promesso di rompere il silenzio che si aggirava a Milanello una volta terminata la stagione con un confronto con tutta la stampa. Un momento, però, che non è mai arrivato. Il club di via Aldo Rossi ha preferito tutelare l'allenatore, o forse "nasconderlo", optando per un silenzio stampa sia nel pre che nel post partita contro il Monza nell'ultima di campionato, complice anche la squalifica rimediata dall'allenatore.

L'esonero, sebbene non ancora ufficializzato, è nell'aria. Per Conceicao, però, il futuro potrebbe riservare un'altra opportunità sempre in Serie A. Si vocifera, infatti, di un fortissimo interesse della Lazio. Un ritorno nella Capitale, questa volta da allenatore, per ripartire dopo l'esperienza al Milan, potrebbe essere la prossima tappa di una carriera che, anche se tra alti e bassi, non smette di far discutere.