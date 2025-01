Conceicao ha già sfatato un tabù al Milan, ma ora serve l’impresa

Non particolarmente memorabile neanche la parentesi da allenatore di un altro ex rossonero come Clarence Seedorf, subentrato ad Allegri nel 2014. L’olandese riuscì a raccogliere 11 vittorie e 2 pareggi in 19 giornate, concludendo la stagione con un anonimo 8° posto in classifica. Due anni più tardi toccò a Sinisa Mihajlovic sedere sulla panchina del Diavolo, anche in tal caso senza troppa fortuna; il tecnico serbo venne esonerato dopo 32 giornate (13 vittorie e 10 pareggi) ma ebbe comunque il merito di far esordire Gianluigi Donnarumma in prima squadra. Paulo Fonseca, l’ultimo tecnico straniero del Milan prima di Conceicao, ha lasciato in eredità un ruolino di marcia piuttosto anonimo (7 vittorie e 6 pareggi in 17 partite di campionato) ma con all’attivo i successi nel derby e in casa del Real Madrid.