Comunicato ufficiale Real Madrid – Ancelotti ha contratto il CoVid_19

Il Real Madrid ha comunicato, in una nota ufficiale, che Carlo Ancelotti, tecnico italiano delle 'Merengues', ha il coronavirus

Ad Ancelotti, ex giocatore del Milan per cinque stagioni (1987-1992) ed ex allenatore del Diavolo per otto anni (2001-2009) gli auguri di una pronta guarigione.