Compleanno Thiaw: gli auguri del Milan su social e sito web ufficiale

"Un difensore di talento e in costante ascesa. Thiaw è arrivato in punta di piedi agli sgoccioli dello scorso mercato, ci ha messo del tempo prima di avere spazio ma adesso sta crescendo in fretta. A ottobre l'esordio a Verona è stato determinante, a novembre la prima dall'inizio a Cremona, poi anche tanto San Siro. Serie A e Champions League. Malick, oggi, compie e festeggia 22 anni. Nel periodo più difficile del 2022/23 rossonero, in inverno, ha dato una grossa mano alla squadra in termini di presenze e prestazioni. In questa estate ha appena segnato il primo gol con la nostra maglia, un buonissimo segnale verso una stagione importante. Tanti auguri!".