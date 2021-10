Compleanno Theo Hernández: gli auguri del Milan per i suoi 24 anni

Theo Hernández, terzino sinistro francese del Milan, festeggia oggi il suo 24° compleanno. Gli auguri del club rossonero per il numero 19

"Un compleanno da festeggiare in maniera speciale: dopo l'ottimo inizio in maglia rossonera, Theo si è finalmente conquistato anche la convocazione con l'Équipe de France del CT Didier Deschamps. Dopo la prima chiamata nel mese di settembre, ecco che anche in questa tornata di ottobre il nostro Hernández è entrato nella selezione francese.