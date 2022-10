Compleanno Theo Hernandez, gli auguri del Milan: “Una forza della natura”

"Theo Hernándezfesteggia oggi 25 anni. Il terzino francese ha iniziato quest'anno la sua quarta stagione con la maglia rossonera sulle spalle, dimostrandosi sempre più leader e trascinatore della squadra. Una certezza per il Milan e un punto cardine ormai anche per la Nazionale maggiore francese, con la quale il classe '97 originario di Marsiglia disputerà il Mondiale in Qatar.