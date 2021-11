Compleanno Suso: “Grazie per gli auguri. Sempre forza Milan”

Jesus Suso, calciatore del Siviglia, ha risposto su Twitter agli auguri fatti dal Milan: "Sempre forza Milan. Siete sempre nel mio cuore"

Oggi, 19 novembre 2021, Jesus Suso compie 28 anni. L'esterno d'attacco spagnolo ha indossato la maglia del Milan dalla stagione 2014/2015 fino a gennaio 2020, con un piccolo intermezzo al Genoa durato sei mesi. Per lui 153 presenze, 24 gol e 36 assist. Ora è in forza al Siviglia. Suso, però, non ha dimenticato il suo passato, e ha voluto rispondere agli auguri fatti dal Milan sui social. Ecco cosa ha scritto: "Grazie per gli auguri. Sempre forza Milan. Siete sempre nel mio cuore! Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Milan. Ecco cosa ha detto