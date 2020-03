Compleanno Ronaldinho, gli auguri del Milan: “Quando tu giocavi…”

NEWS MILAN – Il Milan, attraverso i propri account social, ha voluto fare gli auguri a Ronaldinho per il suo quarantesimo compleanno. Il brasiliano in 95 presenze complessive con la maglia rossonera, ha segnato 26 gol e confezionato ben 28 assist ai compagni. Probabilmente a San Siro non si è mai visto completamente il Ronaldinho di Barcellona, ma di sicuro ha fatto divertire i tifosi del Milan, a cominciare dal suo primo gol segnato nel derby contro l’Inter. Ecco il post.

A PROPOSITO DI RONALDINHO, RICORDATE QUELLA INTERVISTA IN CUI SPIEGAVA L’AMORE PER IL MILAN? ECCOLA

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android