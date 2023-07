Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, festeggia oggi il suo 25° compleanno, il suo primo in maglia rossonera. Gli auguri del club

Nato a Zwolle (Olanda) il 29 luglio 1998 , oggi Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , festeggia il suo 25° compleanno , il suo primo in maglia rossonera. Gli auguri del club di Via Aldo Rossi al suo nuovo giocatore, appena prelevato dall' AZ Alkmaar , qui di seguito tra canali social e sito web ufficiale.

"Sta già correndo veloce l'esperienza di Reijnders. Dall'annuncio alle prime apparizioni in campo è passato pochissimo e adesso, dopo dieci giorni dal primo passo in rossonero, è il momento di festeggiare il primo compleanno con la nostra maglia. Sono 25 anni, oggi, per Tijjani".