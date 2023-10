Compleanno Krunic, gli auguri del Milan sul sito e sui social

"Alla sua quinta stagione con la maglia rossonera, Rade Krunic è ormai un veterano di Milanello oltre a essere un punto di riferimento importante per il gruppo di mister Stefano Pioli. Per il centrocampista bosniaco oggi è un giorno importante, dal momento che compie 30 anni: cifra tonda, da festeggiare in mezzo al recupero dall'infortunio subito nelle scorse settimane. L'augurio, quindi, è quello di rivederlo presto in campo, a svolgere con profitto e abnegazione il suo ruolo di autentico jollz del centrocampo rossonero. Tanti auguri Rade!". Genoa-Milan, tra i convocati di Pioli un'assenza importante >>>