Compleanno Gilardino – L’ex attaccante del Milan compie 39 anni

E' il compleanno di Alberto Gilardino, ex attaccante di Fiorentina e Milan. L'attuale allenatore del Siena spegne oggi 39 candeline

Carmelo Barillà

E' il compleanno di Alberto Gilardino. L'ex attaccante di Parma, Fiorentina e Milan, tra le altre, spegne oggi 39 candeline. Nato il 5 luglio 1982, giorno non banale per gli italiani (tripletta di Paolo Rossi nel 3-2 al Brasile), inizia la carriera nel Piacenza di Gigi Simoni. Dopo un biennio con la maglia del Verona, esplode con il Parma, che grazie ai suoi 23 gol sfiora la Champions League. Nella terza stagione in Emilia segna altre 23 reti più una nello spareggio-salvezza contro il Bologna.

Passa poi al Milan. Con i rossoneri, nella stagione 2006/2007 vince anche la Champions League, rendendosi protagonista nel match di ritorno contro il Manchester United siglando la rete del definitivo 3-0 che qualifica il Milan nella finale di Atene contro il Liverpool. Trionfa anche in Supercoppa Europea e al Mondiale per club. In totale per lui tre stagioni con il Diavolo: 132 presenze totali e 44 reti.

Altre grandi stagioni con la maglia della Fiorentina, portata ripetutamente in Europa. Negli ultimi anni alterna stagioni non entusiasmanti (Guangzhou, Fiorentina, Empoli, Pescara) ad altre decisamente migliori (Bologna, Palermo, Spezia, Genoa).

Con la maglia della Nazionale italiana ha collezionato 57 presenze e messo a segno 19 reti, prendendo parte alla spedizione vincente ai Mondiali 2006, siglando un gol contro gli USA. Il 20 settembre 2018 annuncia il ritiro dal calcio giocato. Conclude la carriera con 232 goal in 646 presenze. Occupa la nona posizione nella classifica marcatori all-time della Serie A (188 gol, alla pari con Giuseppe Signori e Alessandro Del Piero).

Dopo il ritiro ha iniziato l'avventura da allenatore. Rezzato in Serie D, poi Pro Vercelli in Serie C. Attualmente è allenatore del Siena, club che ha portato al quinto posto in Serie D e con il quale punterà alla promozione nella prossima stagione.

Attaccante d'area di rigore, rapace e abile anche in acrobazia, Gilardino è ricordato dai tifosi di molte squadre con piacere, anche da quelli del Milan. Famosa la sua esultanza ai tempi del Parma: il violino, alla quale fu dedicato anche un coro. Oggi sono 39 anni. Auguri a Gilardino. Milan, ecco quanto costa prendere Isco >>>