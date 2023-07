Compleanno Adli: gli auguri del Milan per i suoi 23 anni

(fonte: acmilan.com) Si può essere uomo spogliatoio anche senza un numero elevato di presenze. È il caso di Adli, il quale pur non giocando regolarmente ha dimostrato lodevole attaccamento alla maglia: cantando il coro della Curva, per esempio, oppure ospitando la squadra a casa sua verso la fine della scorsa stagione. Oggi per Yacine è un giorno speciale, quello del compleanno: il giovane francese spegne 23 candeline direttamente in America, dove sta partecipando alla tournée rossonera. Disponibile, positivo, molto apprezzato dai compagni come dal popolo milanista. Tantissimi auguri e buona festa! LEGGI ANCHE: Milan, trattativa con lo Sheffield Wednesday per un portiere >>>