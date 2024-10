Compleanno Krunic: dalla Serbia a Milano, un viaggio da campione

Il suo passaggio al Donji Srem in Serbia segna il primo passo verso una carriera di successo. Nel 2014, il Verona lo acquista, ma lui decide di continuare la sua avventura in patria. Dopo un anno, il suo trasferimento definitivo al Borac Čačak lo porta a un nuovo capitolo, fino all'approdo all’ Empoli nel 2015. Qui, Rade dimostra il suo valore, esordendo in Serie A e segnando il suo primo gol contro il Genoa . Sotto la guida di Marco Giampaolo , Krunić si afferma come mezzala, contribuendo in modo significativo alla squadra.

Il suo talento non passa inosservato e, dopo una stagione di alti e bassi, nel 2019 Krunić approda al Milan , un sogno che diventa realtà. Anche se la sua prima stagione si rivela da rincalzo, la determinazione e il lavoro duro lo portano a ritagliarsi il suo spazio. Nella stagione 2021-2022, Rade vince il primo Scudetto della sua carriera, dimostrando una versatilità e una capacità di adattamento che lo rendono un elemento prezioso per la squadra.

Nonostante gli infortuni e le difficoltà, Krunić ha sempre trovato la forza di ripartire. Il rinnovo del contratto fino al 2025 e la sua rete in Champions League sono testimonianza della sua crescita e della fiducia che il club ripone in lui.

Oggi, in questo giorno speciale, vogliamo celebrare Rade Krunić non solo per i suoi successi, ma anche per la passione e la dedizione che ha sempre dimostrato in campo. Buon compleanno, Rade!