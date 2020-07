Compie oggi 30 anni Antonio Donnarumma: gli auguri del Milan

MILAN NEWS – Fratello maggiore del titolare Gianluigi, oggi festeggia il suo 30esimo compleanno Antonio Donnarumma.

Dopo aver giocato nel Milan per 2 stagioni a livello giovanile, è tornato ai rossoneri nell’estate 2017 per svolgere il ruolo di terzo portiere. In quasi 3 stagioni, Antonio Donnarumma ha giocato 3 volte, 2 delle quali in Coppa Italia e una in Europa League. Il Milan gli ha dedicato spazio sui social facendogli gli auguri di buon compleanno. La nostra redazione fa altrettanto.

