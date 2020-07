Milan, l’ex centrocampista Aquilani festeggia 36 anni

MILAN NEWS – Alberto Aquilani, nato a Roma il 7 luglio 1984, compie oggi 36 anni.

Aquilani attualmente è uno dei collaboratori tecnici della Fiorentina, club nel quale ha giocato anche 3 stagioni. Con il Milan invece, l’ex centrocampista, ci ha giocato per 31 volte nella sfortunata stagione 2011/2012 (quella del gol di Muntari). Ha realizzato il suo unico gol con la maglia rossonera il 18 settembre 2011 nella vittoria per 1-3 contro il Napoli fuori casa. Arrivò al Milan in prestito, il quale a fine stagione non esercitò il diritto di riscatto, e dunque Aquilani tornò al Liverpool, che era proprietaria del cartellino. La redazione di PianetaMilan porge i migliori auguri ad Alberto Aquilani.

