Commisso compie 73 anni: Milan, che rosicata. Bordate a Inter e Juventus

Il presidente della Fiorentina , Rocco Commisso compie oggi 73 anni. Un personaggio che non ha mai negato le sue idee e la voglia di entrare nel mondo del calcio in Italia. Inoltre non si è mai risparmiato delle frecciatine alle altre società in Italia.

Sulle altre squadre: "Le regole nel calcio italiano devono essere più trasparenti, la Fiorentina è una società senza debiti, paga gli stipendi regolarmente, non è possibile che ogni 6 mesi porti soldi in Italia per rientrare nell'indice di liquidità, mentre squadre come Juventus e Inter non lo fanno. Non va bene, c'è un senso di falsità in questo calcio. Deve esserci trasparenza nei conti invece da quel ho letto le norme non sono state rispettate da Juve che ha 200 milioni di perdite, altri 150. Eppure non mi risulta che abbiano avuto delle penalizzazioni in classifica o sul mercato. Noi paghiamo tutto, non abbiamo debiti. Dobbiamo avere un campionato trasparente dove tutti sono trattati in modo uguale e con regole uguali per tutti".