Colombia, Yepes entra in Federcalcio come direttore sportivo

NEWS MILAN – Mario Yepes, classe 1976, ex difensore del Milan dal 2010 al 2013, con 46 gare disputate e 2 gol all’attivo, è diventato direttore sportivo della Federazione Calcistica Colombiana.

Queste le funzioni di Yepes, così come riportate nella nota ufficiale diffusa dalla FCF: “Coordinare e gestire i piani di sviluppo, crescita, attività dei giocatori delle selezioni nazionali; organizzare il miglioramento e la crescita delle infrastrutture; mantenere l’armonia tra giocatori e corpo tecnico delle differenti selezioni; collaborare con le differenti aree della Federcacalcio; mettere al servizio della Federcalcio la sua conoscenza ed esperienza per far crescere il movimento calcistico colombiano”.

Un ex compagno di squadra di Yepes in rossonero, intanto, ieri ha annunciato sui social il proprio addio al calcio giocato. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

