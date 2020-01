Nocerino: “Addio al mio grande, unico amico: il calcio”

NEWS MILAN – Antonio Nocerino, classe 1985, ex centrocampista del Milan, ha annunciato, attraverso il proprio account sul popolare social network ‘Instagram‘, la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Questo il bel messaggio pubblicato da Nocerino:

“È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico: il Calcio. Una decisione sofferta ma ponderata, la mia soddisfazione e aver realizzato il sogno di mio padre che poi è diventato anche il mio. Volevo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle che con il loro sacrificio e il loro amore mi hanno aiutato a diventare quello che sono, mia moglie la mia roccia e i miei figli che amo più della mia vita. Un ringraziamento va alle società dove ho giocato, gli allenatori che ho avuto, i compagni di squadra da qui ho imparato tantissimo e i tifosi che con il loro supporto e il loro amore verso il giocatore e soprattutto l’uomo mi hanno portato sempre a dare quel qualcosa in più. Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile ma che troverà in me lo stesso spirito, passione, amore e professionalità che ho avuto da calciatore.

Con affetto, Antonio Nocerino 23”.

Con la maglia rossonera, indossata in un arco temporale che va dall'agosto 2011 al gennaio 2016, sebbene, nel mezzo, abbia giocato in prestito nella fila di West Ham, Torino e Parma, Nocerino ha giocato 96 gare e segnato 13 reti. Di queste, ben 11 nella stagione 2011-2012, quando approfittò della grande intesa con Zlatan Ibrahimovic.

