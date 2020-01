Mirabelli: “Ibrahimovic? Contrario all’arrivo di giocatori di 38 anni”

NEWS MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘. Queste le dichiarazioni di Mirabelli:

Sul calciomercato invernale: “Quello di gennaio è un mercato difficilissimo, una squadra importante non muove mai una sua pedina. Ci si ritrova sempre a fare le cose negli ultimi giorni, per questo mi chiedo perché non si accorci questa finestra per le trattative”.

Sul lavoro dei direttori sportivi e dei procuratori: “La mia categoria deve lottare affinché le società abbiano i propri strumenti per tracciare le linee guida del mercato. Un po’ troppi club delegano agli agenti, è una moda, ma non devono prendere il posto dei direttori sportivi”.

Sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “E’ una bella storia perché il giocatore ha scritto delle pagine importanti in Italia e nel Milan. Sicuramente non è più l’Ibrahimovic di un tempo, ma nel mercato di gennaio bisogna accontentarci. E’ stato un bel ritorno per i tifosi”.

Su cosa avrebbe fatto lui con Ibrahimovic: “Sono contrario all’arrivo di giocatori di 38-39 anni. Non bisogna accontentarci e cercare di competere con le società inglesi, spagnole e tedesche”.

Sul Milan attuale: “C’è rimasto ancora qualcosa di buono del nostro lavoro, ogni dirigente cerca di portare qualcosa di suo. Quella squadra ha raggiunto per due volte l’Europa, sfiorando due volte la Champions League. Ai cicli serve tempo per costituirsi”.

Sui cicli nel calcio: "Bisogna avere pazienza nel calcio, guardate l'inizio dei cicli di Juventus e Liverpool. Il nostro Milan, nonostante tutto, è riuscito a qualificarsi in Europa".

