Colomba su Pioli: “Ottimo tecnico. Scudetto? Può provarci”

Parola a Franco Colomba

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l’allenatore Franco Colomba, il quale ha commentato così il momento del Milan di Stefano Pioli: “Quest’anno forse non potrà lottare per lo scudetto, ha alcune problematiche di organico, però può provarci. Pioli conosce l’ambiente e si è guadagnato la stima di tutti. E’ maturo e ha sempre fatto un buon lavoro: confermarsi sempre non è facile ma al Milan ha fatto vedere di essere un ottimo tecnico”, le dichiarazioni del tecnico.

