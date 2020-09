Collovati: “Con Chiesa e un difensore, Milan da Scudetto”

MILAN NEWS – Il Milan è sicuramente tra i club più attivi sul mercato. C’è finalmente voglia di far bene tutti insieme e quindi anche di rinforzare seriamente la squadra. Già diversi acquisti sono stati messi a segno e altri ne arriveranno, con la squadra che si candida per il quarto posto. Secondo Fulvio Collovati, ex difensore anche rossonero, però il Milan può puntare addirittura più in alto. Ecco le sue parole ai microfoni de “QS La Nazione”: “Il Milan post lockdown è stato una macchina da guerra, condizionata in positivo da Ibra che sarà ancora l’ago della bilancia. Se si conferma a quei livelli lui, i rossoneri sono da primi tre posti. Se poi arrivano anche Chiesa dalla Fiorentina e un difensore centrale di qualità, la squadra di Pioli può puntare pure allo Scudetto, perché no”.

