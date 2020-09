Colantuono: “Il Milan sta lavorando bene e poi hanno Ibrahimovic”

MILAN NEWS – Il Milan ha sorpreso tutti nel 2020 e l’obiettivo è continuare a farlo. Per questo Paolo Maldini e tutta la dirigenza sta cercando di muoversi al meglio sul mercato. I rossoneri possono essere la grande sorpresa della stagione e l’obiettivo è il ritorno in Champions League. Obiettivo possibile secondo molti addetti ai lavori, convinti che il lavoro della dirigenza sia ottimo. Di questo parere anche Stefano Colantuono, allenatore attualmente senza squadra, che ai microfoni di Radio 24 ha dichiarato: “Il Milan sta lavorando molto bene e si sta avvicinando alle parti nobili della classifica. Ci sono tanti giovani e hanno un giocatore che sa prendersi le responsabilità come nessuno. Ovviamente parlo di Ibrahimovic”.

