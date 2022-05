Codacons, la richiesta alla FIGC: “Ripetere Milan-Spezia e Spezia-Lazio”

L'errore dell'arbitro Marco Serra in Milan-Spezia è ancora davanti agli occhi dei tifosi. Ecco la proposta del Codacons: "Ripetere la partita"

La partita Milan-Spezia rappresenta uno dei più grandi rimpianti di questa stagione. Tre punti praticamente conquistati, ma sfumati nel finale a causa di un errore incredibile di Marco Serra . L'arbitro ha annullato un gol fatto di Junior Messias perché non ha concesso il vantaggio, ma ha fermato l'azione fischiando una punizione dal limite. Oltre al danno anche la beffa: dopo qualche minuto Emmanuel Gyasi ha messo in porta il gol che ha decretato la sconfitta dei rossoneri.

"Una situazione che arreca inoltre danno sia ai tifosi, i quali hanno assistito ad uno spettacolo sportivo palesemente viziato, sia agli scommettitori, in virtù dei risultati delle partite sul campo, falsati dai clamorosi errori arbitrali. Non si tratta di semplici errori di interpretazione o discrezionali degli arbitri, ma di sbagli tecnici nell'applicazione del Regolamento del gioco del calcio, e proprio per tale motivo la Federcalcio deve assolutamente disporre la ripetizione degli incontri viziati. La giustizia sportiva non può arrogarsi il diritto di danneggiare diritti ed interessi di milioni di utenti appassionati di calcio".