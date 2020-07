Classifica marcatori Milan – Guida Rebic, sale Calhanoglu: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con la ‘manita‘ rifilata, ieri sera, in occasione di Milan-Bologna a ‘San Siro‘, il Diavolo di Stefano Pioli, in questa stagione, è salito a quota 61 reti realizzate tra Serie A (53) e Coppa Italia (8) in 38 gare totali.

Ante Rebic, autore, su assist di Zlatan Ibrahimovic, del gol del momentaneo 4-1 contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, ha raggiunto i 12 gol stagionali, rinforzando ulteriormente, così, la sua posizione di capocannoniere stagionale del Milan. Curiosità: Rebic ha segnato tutti i suoi gol nel 2020.

Sale, invece, a quota 9 reti il turco Hakan Calhanoglu mentre spuntano, nella classifica marcatori stagionale del Milan, anche Alexis Saelemaekers, Ismaël Bennacer e Davide Calabria, tutti al primo centro in stagione. Di seguito la classifica dei marcatori rossoneri:

12 gol: Rebic (Udinese (2), Brescia, Inter, Juventus (2), Torino, Fiorentina, Lecce, Roma, Lazio, Bologna);

9 gol: Calhanoglu (Brescia, Lecce, Torino (2), Hellas, Roma, Lazio, Parma, Bologna);

7 gol: Theo Hernández (Genoa, Roma, Parma, Bologna, SPAL, Udinese, Napoli);

6 gol: Ibrahimovic (Cagliari, Torino, Inter, Genoa, Lazio, Juventus);

5 gol: Leao (Fiorentina, Cagliari, Lecce, SPAL, Juventus), Piatek (Hellas, Torino, Lecce, Bologna, SPAL);

4 gol: Bonaventura (Napoli, Bologna, Torino, Lecce), Kessie (Genoa, Juventus, Napoli, Parma);

2 gol: Castillejo (SPAL, Lecce);

1 gol: Bennacer (Bologna), Calabria (Bologna), Romagnoli (Parma), Saelemaekers (Bologna), Suso (SPAL);

autogol: Vicari (SPAL).

INTANTO, QUASI TUTTO PRONTO PER L’APPRODO A MILANO DI RALF RANGNICK. PER LE ULTIME SUL MANAGER TEDESCO, CONTINUA A LEGGERE >>>