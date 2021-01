Classifica IFFHS, Bayern Monaco miglior club del 2020. Milan, che rimonta!

Milan, che salto in avanti!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’IFFHS Club World Ranking, la speciale classifica istituita nel 1991, ha eletto il Bayern Monaco come miglior club del 2020. La vittoria del ‘Triplete’ non ha potuto che pesare in maniera decisiva da questo punto di vista. Al secondo posto troviamo il Palmeiras, mentre il Psg, finalista di Champions League, completa il podio. La prima squadra italiana è l’Inter, che si piazza al quarto posto. Balzo in avanti incredibile del Milan, che guadagna ben 155 posizioni rispetto al 2019. Un ‘upgrade’ senza precedenti, che certifica il miglioramento super dell’anno appena trascorso. Subito dopo i rossoneri, al settimo posto, la Juventus. Ecco la top ten:

Calciomercato Milan – Junior Firpo, ecco la richiesta del Barcellona >>>