Clamoroso scontro Capello-Bergomi: “Prendi l’applauso ora”

ULTIME NEWS – Scambio di opinioni piuttosto accesso nel corso del collegamento fra Fabio Capello e Beppe Bergomi, entrambi ospiti di ‘Sky Calcio Club’ su Sky Sport.

Capello ha riferito: “C’è gente in cassa integrazione e che perde il lavoro… Cosa volete che sia un ritiro di 40 giorni!”.

Subito la replica di Bergomi: “Bravo, ora ti prendi l’applauso. Stai facendo delle affermazioni demagogiche”. Insomma, dichiarazioni da propaganda, lontane dalla realtà.

Ed effettivamente dello stesso parere è Paolo Maldini, che in merito al ritiro per i calciatori, ha riferito: “Mandare i giocatori in ritiro per un mese e mezzo? Pensiamo alla salute mentale dei giocatori, dopo 60 giorni di quarantena, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Provocherà tanti infortuni”. Proprio in riferimento a Maldini, ecco le sue rivelazioni sul suo futuro al Milan >>>