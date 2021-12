Cina, tatuaggi vietati ai giocatori: ecco tutte le ultime

Nuove leggi in Cina per limitare la libertà dei giovani: vietati i tatuaggi ai giocatori. Ecco tutte le ultime e i dettagli.

Ancora una svolta in Cina per quanto riguarda il mondo del calcio. Dopo le strette sugli investimenti nel settore del pallone, ora il governo cinese si prepara per un'altra misura. L'esecutivo di Pechino ha imposto per legge ai calciatori del campionato nazionale il divieto di farsi nuovi tatuaggi e di provvedere alla rimozione di quelli già presenti, che comunque dovranno per ora essere coperti in occasione di eventi pubblici. I club non potranno più tesserare calciatori tatuati.