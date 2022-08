Ciarravano: “De Ketelaere? Una via di mezzo tra Zaniolo e Bergkamp”

Paolo Ciarravano, telecronista per 'Sky Sport', ha parlato di Charles De Ketelaere, nuovo attaccante del Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Paolo Ciarravano, telecronista per 'Sky Sport', ha parlato di Charles De Ketelaere, nuovo attaccante del Milan. Ecco le sue dichiarazioni sul fantasista belga, classe 2001, che il Diavolo ha prelevato in quest'estate di calciomercato per 35 milioni di euro bonus compresi dal Bruges.