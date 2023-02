Chelsea, rivoluzione in estate: anche Ziyech in partenza

Una delle squadra che ha speso maggiormente nel corso delle ultime sessioni di calciomercato è stato senza dubbio il Chelsea , che ha investito parecchio per poi faticare in campionato. I Blues, però, potrebbero veder rientrare nelle proprie casse gran parte di quello che hanno sborsato.

Chelsea, Ziyech tra i 10 giocatori in partenza a giugno

Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, se si comprendono coloro che in estate torneranno dai prestito, da giugno in poi potrebbero essere 10 i giocatori in uscita. Tra questi spiccano Romelu Lukaku, N'Golo Kantè, Callum Hudson-Odoi, Mateo Kovacic, Cristian Pulisic, ma soprattutto Hakim Ziyech, spesso gravitato in orbita Milan.