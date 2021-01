Chelsea scontento di Lampard: idee Shevchenko e Allegri per la panchina

Chelsea, idee Sheva e Allegri per il dopo Lampard

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Nonostante un mercato faraonico, con acquisti del calibro di Timo Werner, Kai Havertz e Hakim Ziyech, il Chelsea occupa soltanto l’ottavo posto in Premier League. I risultati non sono di certo all’altezza delle aspettative, motivo per cui, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, i ‘Blues’ stanno pensando ad un cambio allenatore. Frank Lampard è rischio e si fanno già i nomi dei possibili sostituti: in corsa gli ex Milan Andriy Shevchenko e Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, inoltre, è a prima scelta della Roma in caso di esonero di Paulo Fonseca, sempre più in bilico dopo gli ultimi avvicendamenti nell’area tecnica, con gli esoneri del team manager Gianluca Gombar e Manolo Zubiria.

