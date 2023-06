Chelsea, pubblicata la lista dei giocatori confermati: assente Bakayoko

Il Chelsea ha pubblicato la lista dei giocatori confermati per la prossima stagione, dove non figura Tiemoué Bakayoko

Arrivato al Milan nell'estate del 2021, dopo la precedente parentesi in rossonero risalente ad alcune stagioni prima, Tiemoué Bakayoko non ha particolarmente convinto Stefano Pioli a puntare su di lui. E di fatto in due stagioni in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea il centrocampista ha trovato davvero pochissimo spazio.