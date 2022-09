Chelsea, Koulibaly: “Potter allenatore vero, io devo pazientare”

Le dichiarazioni rilasciate a "Le Quotidien" dal difensore del Chelsea, Kalidou Koulibaly in merito al suo rientro in campo tra i titolari.

Spostiamoci per un attimo in casa Chelsea, prossimo avversario del Milan in Champions League, dove il difensore Kalidou Koulibaly ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni ai microfoni di "Le Quotidien" in merito all'arrivo di Graham Potter sulla panchina dei Blues.