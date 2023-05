Champions League, Sky Sport rinnova i diritti UEFA per il triennio 2024-27

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, Sky Sport ha rinnovato i diritti UEFA anche per il triennio 2024-2027

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, Sky Sport ha rinnovato i diritti UEFA anche per il triennio 2024-2027. Sky Sport avrà dunque il diritto di trasmettere in esclusiva ben 185 partite delle 203 totali di quella che sarà la nuova Champions League, che dal 2024/25 cambierà ufficialmente il proprio format, più l'esclusiva su tutte le partite di Europa League e Conference League.

A partire dalla stagione 2024/2025, il format della Champions League cambia radicalmente: innanzitutto, le squadre partecipanti non saranno più 32, bensì 36. Inoltre, le squadre non saranno più divise in otto gironi differenti, ma saranno inserite in un girone unico, che stabilirà quali gare giocheranno le varie squadre grazie al cosiddetto "sistema svizzero".

Ogni squadra, in questa prima fase del torneo, giocherà sicuramente 8 partite totali (4 in casa e 4 in trasferta). Al termine di questa fase, le migliori otto squadre piazzate in questo unico maxi-girone si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale nella fase eliminazione diretta, mentre le squadre dalla classificate dalla 9ª posizione alla 24ª dovranno lottare fra di loro per arrivarci, in un turno preliminare alla stessa fase eliminazione diretta. Da lì, il cammino verso la finale, tutto da godere sui canali di Sky Sport, che porterà anche l'Europa League e la Conference League, che sfrutteranno lo stesso format. LEGGI ANCHE: Le parole di Paolo Maldini in vista di Milan-Inter