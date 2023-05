Milan, Maldini sul derby: “Una partita che ti dà una carica emotiva diversa”

Intervistato dai microfoni del canale ufficiale del Milan, Paolo Maldini ha spiegato l'emozione di giocare un derby in Champions League

Intervistato dai microfoni del canale ufficiale del Milan, Paolo Maldini ha potuto spiegare l'emozione di giocare un derby in Champions League: "Il derby, così come altre partite come Milan-Juve o Milan-Napoli, potevano darti una carica emotiva diversa. Questa carica emotiva, soprattutto nei primi anni, probabilmente mi ha un pochino limitato. Poi una volta abituato a quel tipo di stress, anzi, è stata la partita che aspettavo di più".