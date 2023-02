Champions League, Sky avrà i diritti tv per il triennio 2024-2027

Sky, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrebbe essere l'emittente che avrà i diritti tv della Champions League per il triennio 2024-2027

La Champions League 2022/2023 è ancora in corso, con tre italiane nella manifestazione (Inter, Napoli e Milan), ma già si pensa alle prossime edizioni. Ed in modo particolare ad interessare sono i diritti televisivi per il prossimo triennio, ossia quello che intercorre tra il 2024 e il 2027.