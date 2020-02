Champions League, Real Madrid-Manchester City 1-2: Guardiola rimonta Zidane

ULTIME NEWS – Super sfida al Santiago Bernabeu, Real Madrid-Manchester City 1-2: si è chiusa con la vittoria dei citizen l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Si impone 1-2 il City di Pep Guardiola sulla squadra di Zizou Zidane.

Partita vivace e, come prevedibile, con grande qualità da una parte all’altra del campo. Le squadre si studiano a lungo, ma si affrontano a viso aperto, seppur a ritmo non particolarmente elevati. L’occasione più clamorosa del primo tempo è sui piedi di Gabriel Jesus, il cui tiro viene salvato sulla linea dalla difesa blancos.

Nella ripresa al 60′ passano in vantaggio i padroni di casa con Isco. Nel momento migliore del City, la squadra di Zidane trova il gol sfruttando lo svarione difensivo inglese: Vinicius si invola, poi assist per Isco che angola con precisione.

Al 77′ Gabriel Jesus cambia la storia del match: gran colpo di testa del brasiliano dopo il liscio di capitan Sergio Ramos, su assist di De Bruyne, è 1-1. Nemmeno un minuto dopo è ancora l’attaccante del city a mettere i brividi al Bernabeu: colpo di testa alto di poco, stavolta su cross da destra. All’81’ Sterling si guadagna un calcio di rigore per fallo di Carvajal su Sterling: non ha dubbi l’arbitro italiano Orsato. Dal dischetto fa Kevin De Bruyne: spiazzato Courtois, è 1-2 per il City. All’87’ espulso Sergio Ramos per fallo da ultimo uomo su Jesus.

